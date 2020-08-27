MamaRika призналась, что после свадьбы не против пофлиртовать с девушками

27 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
MamaRika призналась, что после свадьбы не против пофлиртовать с девушками
Певица MamaRika
instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika рассказала, как они с мужем поддерживают уровень романтики после свадьбы и почему она перешла на флирт с женщинами.

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В марте этого года MamaRika объявила о своем замужестве с юмористом Сергеем Средой. Пара поженилась в Таиланде после пяти лет отношений. Но певица говорит: штамп в паспорте никак не сказался на их любви. Об этом и многом другом артистка рассказала Эксклюзивно для «Ранку з Україною» на канале «Украина» в рубрике «Вкусный эксклюзив» с ведущей Марией Мельник.

Просто не надо опять же делать на этом такой акцент. Поженились и слава богу. Это закономерность – вы к этому шли. Надо сохранять уровень романтики такой, какой был до свадьбы, – рассказывает MamaRika. – Если бы это была вечерняя передача, я бы вам рассказала такие смешные истории. Как весело, когда у тебя есть собака. Мы переехали в одноэтажный дом и как-то забыли закрыть дверь, и авав – это не утренний рассказ – расхватает пресса, что MamaRika занималась со своим мужем «супружеским долгом» и им помешал Рокки.

Певица MamaRika с мужем Сергеем Середой / instagram.com/mamarika_official

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Но несмотря на бракосочетание, певица не отказывает себе во флирте, говорит – имеет к этому понятию свое особое отношение. Поэтому не против пофлиртовать с девушками.

А почему нет? Что такое флирт вообще? Это обмен энергией на таком тонком уровне, я не вижу здесь ничего такого, – поделилась певица. – Все остается на уровне шуток, тогда это флирт, а если это переходит в нечто большее, тогда это не катит. Теперь, как замужняя женщина, в большинстве случаев перехожу на девушек.

Певица MamaRika с мужем Сергеем Середой / instagram.com/mamarika_official

Более того, муж MamaRika – юморист Сергей Середа тоже не против такого общения жены.

Сергей никогда не против, когда это касается девушек. Он сказал: «Настя, я не против, если что, я могу быть третьеньким или четвертеньким», – призналась певица в эфире канала «Украина». –Каждый живет себе так, как ему удобно, и пусть люди забавляются, как им нравится. Нам достаточно друг друга, если серьезно говорить, мы очень любимся, тьфу-тьфу-тьфу! Нам идеально вдвоем!

Напомним,

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