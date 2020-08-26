Участницу "Від пацанки до панянки" выписали из роддома: Не могу без обезболивающих

Эксклюзив 26 августа 2020 19:25 Юлия Крутиева
Участницу
Участницу "Від пацанки до панянки" выписали из роддома
пресс-служба Нового канала

Участница "Від пацанки до панянки" Люда Понзель по прозвищу БДСМ рассказала подробности о родах и об отце ребенка.

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На днях участница первого сезона «Від пацанки до панянки» и героиня сериалити «Пацанки. Нове життя» (Новый канал) стала мамой. Девушка родила дочь. 

Роды были сложными. Малышку выдавливали из живота и применяли опасный вакуум, ведь ребенок начал задыхаться внутри. Все закончилось благополучно, и спустя несколько дней Люду с дочерью выписали из роддома.

Участницу "Від пацанки до панянки" выписали из роддома / пресс-служба Нового канала
Сейчас я чувствую себя намного лучше, но без обезболивающих таблеток пока не могу, – делится девушка. – Стараюсь их пить только когда иду на улицу, чтобы не было привыкания. Слава Богу, парень сейчас дома – он в отпуске. Всячески помогает мне с малышкой, иначе я бы не справилась.

Участницу "Від пацанки до панянки" выписали из роддома / пресс-служба Нового канала
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На родах он все время сопровождал любимую женщину. 

С Димой мы встречаемся четыре года, – рассказывает Люда. – Мы с ним не расписаны. Не знаю, буде ли свадьба. Дело в том, что я мечтаю о шикарном торжестве. А тратить на это деньги не особо хочется. Лучше просто куда-то поехать и отдохнуть.

Участницу "Від пацанки до панянки" выписали из роддома / пресс-служба Нового канала
Как назвали малышку, «пацанка» пока не рассказывает. Думали – Нинель, этот и все другие варианты имени для дочки отец ребенка забраковал.

Напомним, 

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