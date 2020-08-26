Участницу "Від пацанки до панянки" выписали из роддома: Не могу без обезболивающих
Участница "Від пацанки до панянки" Люда Понзель по прозвищу БДСМ рассказала подробности о родах и об отце ребенка.
Роды были сложными. Малышку выдавливали из живота и применяли опасный вакуум, ведь ребенок начал задыхаться внутри. Все закончилось благополучно, и спустя несколько дней Люду с дочерью выписали из роддома.
Сейчас я чувствую себя намного лучше, но без обезболивающих таблеток пока не могу, – делится девушка. – Стараюсь их пить только когда иду на улицу, чтобы не было привыкания. Слава Богу, парень сейчас дома – он в отпуске. Всячески помогает мне с малышкой, иначе я бы не справилась.
С Димой мы встречаемся четыре года, – рассказывает Люда. – Мы с ним не расписаны. Не знаю, буде ли свадьба. Дело в том, что я мечтаю о шикарном торжестве. А тратить на это деньги не особо хочется. Лучше просто куда-то поехать и отдохнуть.
Напомним,