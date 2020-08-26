Игорь Кондратюк рассказал о потере матери

26 августа 2020 15:20 Юлия Крутиева
Игорь Кондратюк рассказал о потере матери
Продюсер Игорь Кондратюк
facebook.com/kondratjukigor

Продюсер Игорь Кондратюк откровенно рассказал, из-за чего потерял маму, когда ему было всего 7 лет, и почему его нечасто можно увидеть с женой.

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В детстве Игорю Кондратюку пришлось пережить болезненную потерю. Родители много работали, поэтому парень жил с дедушкой и бабушкой. 

Познать материнскую любовь и поддержку ведущий так и не смог, точнее – не успел. Когда ему было всего 7 лет, в семье произошло страшное горе – умерла мама.

У нее был рак. В те времена рак... Они только в феврале заметили, что с грудью есть проблема, и в июне ее уже не стало,
– признался Игорь Кондратюк в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Продюсер Игорь Кондратюк / instagram.com/kondratiuk_official
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За несколько месяцев жизни семьи разделилась на «до» и «после». А потом у Игоря появилась вторая мама. Мальчик рос замкнутым ребенком, а районная библиотека стала его вторым домом.

Мне казалось, что все, что там было интересное, я перечитал, – рассказал телеведущий. – Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю.

Напомним, 

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