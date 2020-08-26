Игорь Кондратюк рассказал о потере матери
Продюсер Игорь Кондратюк откровенно рассказал, из-за чего потерял маму, когда ему было всего 7 лет, и почему его нечасто можно увидеть с женой.
Познать материнскую любовь и поддержку ведущий так и не смог, точнее – не успел. Когда ему было всего 7 лет, в семье произошло страшное горе – умерла мама.
У нее был рак. В те времена рак... Они только в феврале заметили, что с грудью есть проблема, и в июне ее уже не стало,– признался Игорь Кондратюк в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Мне казалось, что все, что там было интересное, я перечитал, – рассказал телеведущий. – Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю.
Напомним,