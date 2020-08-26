Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова призналась, что с мужем балуют друг друга изысками
На съемочной площадке сериала "На твоей стороне" Дана Абызова рассказала, кто в ее семье ответственный за приготовление пищи и почему они с мужем Алексеем Морозовым уважительно относятся к прихотям друг друга.
На съемочной площадке Дана Абызова откровенно призналась, что в настоящей жизни предпочитает наслаждаться моментами, которые приносят ей истинное удовольствие. Поэтому в быту они с супругом, актером Алексеем Морозовым, разделяют обязанности и делают то, что у каждого из них получается лучше всего.
Честно скажу, с кулинарией у меня не очень сложилось. Я могу сделать интересный завтрак, сложносочиненный бутерброд, кашу с топингами... То, что я действительно люблю и мне удается. Но больше всего мне нравится красиво оформлять стол. В Латвии, откуда я родом, еда всегда подается на красивых тарелочках, с вышитыми салфеточками, – комментирует Дана Абызова. – А вообще завтрак для меня – это святое, целый обряд. Могу встать пораньше, часа за три до выхода, чтобы приготовить и накрыть на стол. Но что касается готовки каких‐то основных блюд – это не мое, правда.
Мы с мужем из‐за высокой занятости в основном едим вне дома, – поделилась Дана Абызова. – Прекрасно готовит Лешина мама – Валентина Юрьевна. И Лёше, кстати, передался этот талант! Когда у меня нет сил или желания готовить – он прекрасно справляется! А когда мы за городом – Лёша главный по приготовлению пищи на мангале! Мы оба сибариты и прекрасно понимаем друг друга – важно, чтобы каждый делал только то, что хочется. А если никто не хочет готовить – еду всегда можно заказать.
Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» 31 августа в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,