Звезда Очень странных дел устроился работать официантом в кафе

25 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Звезда Очень странных дел устроился работать официантом в кафе
Звезда Очень странных дел устроился работать официантом в кафе
Fotobank / GettyImages

17-летний Гейтен Матараццо решил сменить род деятельности в период отсутствия съемок.

Читайте такжеЗвезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова раскрыла секрет счастливых отношений с мужем
Из-за пандемии коронавируса съемки в  Голливуде приостановили. Не обошел тренд и сериал Очень странные дела, благодаря роли в котором Гейтен приобрел широкую популярность (он сыграл Дастина Хендерсона, одного из главных героев) по всему миру.

Однако сейчас Гейтен ведет совершенно типичный для американского подростка способ жизни, он даже устроился на подработку в кафе.

Новость об этом появилась в Интернете после того, как один из поклонников встретил звезду в кафе. Он сфотографировался с актером и выложил фото в соцсеть, пишет Hollywood Reporter. Примечательно, что в кафе, где работает Гейтен, в штате числятся и его родственники.

Звезда Очень странных дел устроился работать официантом в кафе /@frony21

Читайте такжеПольза, но вред: ТОП-3 здоровых продукта, которые заставляют вас переедать
Классическое для этих мест прибрежное заведение под названием Long Beach Island уже не первый год принимает гостей в Нью-Джерси.

Едва ли можно поверить, что актер нуждается в деньгах. Скорее всего, он просто решил не сидеть дома, заняться чем-то полезным.

Напомним,

Облако тегов

Netflix Очень странные дела коронавирус коронавирус 2020

Материалы по теме

Елену Кравец сразил коронавирус: съемки Вечернего квартала прошли без нее
Новости

Елену Кравец сразил коронавирус: съемки Вечернего квартала прошли без нее
Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом
Новости

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом
26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 26 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 26 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK