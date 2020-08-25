Звезда Очень странных дел устроился работать официантом в кафе

Звезда Очень странных дел устроился работать официантом в кафе

17-летний Гейтен Матараццо решил сменить род деятельности в период отсутствия съемок.

Из-за пандемии коронавируса съемки в Голливуде приостановили. Не обошел тренд и сериал Очень странные дела, благодаря роли в котором Гейтен приобрел широкую популярность (он сыграл Дастина Хендерсона, одного из главных героев) по всему миру.

Однако сейчас Гейтен ведет совершенно типичный для американского подростка способ жизни, он даже устроился на подработку в кафе.

Новость об этом появилась в Интернете после того, как один из поклонников встретил звезду в кафе. Он сфотографировался с актером и выложил фото в соцсеть, пишет Hollywood Reporter. Примечательно, что в кафе, где работает Гейтен, в штате числятся и его родственники.

Звезда Очень странных дел устроился работать официантом в кафе /@frony21

Классическое для этих мест прибрежное заведение под названием Long Beach Island уже не первый год принимает гостей в Нью-Джерси.

Едва ли можно поверить, что актер нуждается в деньгах. Скорее всего, он просто решил не сидеть дома, заняться чем-то полезным.

Напомним,