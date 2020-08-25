Звезда Очень странных дел устроился работать официантом в кафе
17-летний Гейтен Матараццо решил сменить род деятельности в период отсутствия съемок.
Однако сейчас Гейтен ведет совершенно типичный для американского подростка способ жизни, он даже устроился на подработку в кафе.
Новость об этом появилась в Интернете после того, как один из поклонников встретил звезду в кафе. Он сфотографировался с актером и выложил фото в соцсеть, пишет Hollywood Reporter. Примечательно, что в кафе, где работает Гейтен, в штате числятся и его родственники.
Едва ли можно поверить, что актер нуждается в деньгах. Скорее всего, он просто решил не сидеть дома, заняться чем-то полезным.
Напомним,