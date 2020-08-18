Ученые определили последовательность появления симптомов коронавируса

18 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые определили последовательность появления симптомов коронавируса
Ученые определили последовательность появления симптомов коронавируса

Ученые обнаружили, в какой последовательности у человека возникают симптомы коронавируса.

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Последовательность симптомов коронавируса удалось установить врачам из Университета Южной Калифорнии, сообщается в журнале Frontiers in Public Health. 

Исследователи проанализировали 55 924 случая коронавируса, используя данные ВОЗ и Китая.

Порядок симптомов поможет распознать болезнь, когда люди обращаются к врачам с другими хроническими заболеваниями и похожими симптомами,
 – отметил профессор Питер Кун, один из авторов работы.

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Ученые пришли к выводу, что COVID-19 проявляется такой последовательностью симптомов:

  • температура,
  • кашель,
  • боли в мышцах,
  • тошнота или рвота,
  • диарея. 

По мнению ученых, температурный скрининг может быть эффективным в борьбе с распространением инфекции, ведь этот симптом возникает на ранней стадии. 

Напомним,

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