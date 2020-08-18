Ученые определили последовательность появления симптомов коронавируса
Ученые обнаружили, в какой последовательности у человека возникают симптомы коронавируса.
Исследователи проанализировали 55 924 случая коронавируса, используя данные ВОЗ и Китая.
Порядок симптомов поможет распознать болезнь, когда люди обращаются к врачам с другими хроническими заболеваниями и похожими симптомами,– отметил профессор Питер Кун, один из авторов работы.
- температура,
- кашель,
- боли в мышцах,
- тошнота или рвота,
- диарея.
По мнению ученых, температурный скрининг может быть эффективным в борьбе с распространением инфекции, ведь этот симптом возникает на ранней стадии.
Напомним,