Ученые обнаружили уязвимую к коронавирусу категорию людей: виноват резус-фактор
Исследователи из Бразилии и Испании доказали, что люди, имеющие отрицательный резус-фактор, заражаются коронавирусом чаще.
Оказалось, что проживание значительного количества людей с отрицательным резус-фактором на определенной территории поспособствовало быстрому распространению вируса (такая ситуация сложилась, например, в США и Италии).
Отметим, что у 15% населения планеты резус отрицательный, а у 85% — положительный.
Мы изучали этапы развития пандемии отдельно в 126 странах, в качестве отправной точки мы выбрали первый день с 30 случаями заражения, далее наблюдали, как развивалась ситуация в течении 12 дней.
Напомним,