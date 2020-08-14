Ученые обнаружили уязвимую к коронавирусу категорию людей: виноват резус-фактор

Исследователи из Бразилии и Испании доказали, что люди, имеющие отрицательный резус-фактор, заражаются коронавирусом чаще.

Ученым удалось обнаружить связь между вероятностью заболеть коронавирусом и резус-фактором крови, сообщается в публикации на портале medRxiv.

Оказалось, что проживание значительного количества людей с отрицательным резус-фактором на определенной территории поспособствовало быстрому распространению вируса (такая ситуация сложилась, например, в США и Италии).

Отметим, что у 15% населения планеты резус отрицательный, а у 85% — положительный.

Мы изучали этапы развития пандемии отдельно в 126 странах, в качестве отправной точки мы выбрали первый день с 30 случаями заражения, далее наблюдали, как развивалась ситуация в течении 12 дней.

Кроме того, быстрее вирус передавался от человека к человеку в странах, где проживало много пожилых людей трудоспособного возраста, имелся активный поток иностранных туристов, чаще фиксировались случаи рака легких, употребления алкоголя и курения.

Напомним,