Украинские фармкомпании тестируют четыре вакцины от коронавируса: что известно
11 августа 2020 17:00
Антонина Старовойт
Украинские фармкомпании тестируют четыре вакцины от коронавируса: что известно
pixabay.com
По словам экспертов, квалификация медиков позволяет им создать вакцину уже в ближайшее время.
Четыре украинские фармацевтические компании
приступили к исследования препаратов, которые оказывают симптоматическое лечение коронавируса. Об этом сообщает СНБО.
На данный момент, Украина тестирует четыре лекарственных средства: Амизон Макс (АО Фармак), Амиксин ИС (ОДО Интерхим), Корвитин (ПАО НПЦ Борщаговский ХФЗ) и Биовен (ООО Биофарма плазма).
СНБО заявляет, что все препараты зарегистрированы в Украине. Более того – известны и доступны для применения. Однако в инструкциях не указана информация относительно лечения COVID-19.
Напомним,