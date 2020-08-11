Украинские фармкомпании тестируют четыре вакцины от коронавируса: что известно

11 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Украинские фармкомпании тестируют четыре вакцины от коронавируса: что известно
Украинские фармкомпании тестируют четыре вакцины от коронавируса: что известно
pixabay.com

По словам экспертов, квалификация медиков позволяет им создать вакцину уже в ближайшее время.

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Четыре украинские фармацевтические компании приступили к исследования препаратов, которые оказывают симптоматическое лечение коронавируса. Об этом сообщает СНБО. 

На данный момент, Украина тестирует четыре лекарственных средства: Амизон Макс (АО Фармак), Амиксин ИС (ОДО Интерхим), Корвитин (ПАО НПЦ Борщаговский ХФЗ) и Биовен (ООО Биофарма плазма).

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СНБО заявляет, что все препараты зарегистрированы в Украине. Более того – известны и доступны для применения. Однако в инструкциях не указана информация относительно лечения COVID-19.

Напомним, 

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