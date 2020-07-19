Потап показал, как проводит выходной в компании Насти Каменских: на травке в сексуальном белье

19 июля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Потап показал, как проводит выходной в компании Насти Каменских: на травке в сексуальном белье
Потап и Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Все свое свободное время звездные супруги Настя Каменских и Потап стараются проводить вместе.

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Так, в этот раз рэпер поделился фото, на котором вместе с любимой загорает во дворе своего загородного дома.

На снимке музыкант позирует с обнаженным торсом, а исполнительница принимает солнечные ванны в сексуальном шелковом белье цвета хаки, которое обнажает ее аппетитные формы. На лице артистки отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

Компанию Насте и Потапу составил их четвероногий любимец породы бишон-фриз по кличке МиМи.

У меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель. Дом Home Chillin,
‒ подписал снимок рэпер.

Потап и Настя Каменских / социальная сеть Instagram

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Подписчики не смогли пройти мимо новой публикации кумира: «Беременный животик прикрываете?», «Семья! Но не хватает еще малыша рядом», «Какие же вы классные. Настя просто богиня», «Потапу повезло с женой», «Очень милые».

Напомним,

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