Потап показал, как проводит выходной в компании Насти Каменских: на травке в сексуальном белье
Все свое свободное время звездные супруги Настя Каменских и Потап стараются проводить вместе.
На снимке музыкант позирует с обнаженным торсом, а исполнительница принимает солнечные ванны в сексуальном шелковом белье цвета хаки, которое обнажает ее аппетитные формы. На лице артистки отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.
Компанию Насте и Потапу составил их четвероногий любимец породы бишон-фриз по кличке МиМи.
У меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель. Дом Home Chillin,‒ подписал снимок рэпер.
Напомним,