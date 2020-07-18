Бритни Спирс просит о помощи: тайные послания артистки

18 июля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Бритни Спирс просит о помощи: тайные послания артистки
Бритни Спирс с возлюбленным Сэмом Асгари
социальная сеть Instagram

Фолловеры переживают за психическое здоровье Бритни Спирс.

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Соцсети накрыла новая волна флешмоба #FreeBritney, который был популярен в 2008 году. Тогда Бритни из-за проблем с психикой вынуждена была за решением суда находиться под полной опекой отца. Только он имел право управлять ее финансовыми делами, бизнесом и даже повседневной жизнью. Поклонники были возмущены таким решением, поэтому запустили флешмоб, в котором призывали отца артистки отказаться от опекунства. По их мнению, мужчина негативно влиял на дочь.

Бритни Спирс с отцом / социальная сеть Instagram

В апреле 2019 года Бритни вновь попала в психиатрическую больницу ‒ по официальной версии, после нервного срыва из-за болезни её отца. Многие пользователи соцсетей стали подозревать, что Бритни стала жертвой своего отца, который искусственно лишил ее всех прав. В этом же году Джеймс Спирс, ссылаясь на состояние здоровья, отказался от опеки над Бритни (временным попечителем стал другой человек), но все равно сохранил контроль над большей частью денег и бизнесом.

Бритни Спирс с сыновьями / социальная сеть Instagram

В июле Бритни вновь обеспокоила фанатов своим поведением. Она размещает подозрительные видео, где странно танцует, ходит туда-сюда и быстро говорит. Многие убеждены, что Спирс подает сигналы о помощи.

В топ комментариев к постам стали подниматься предложения надеть Бритни одежду определенного цвета, чтобы она смогла дать сигнал, что ей действительно нужна помощь: «Если тебе нужна помощь, одень желтый цвет в своем следующем видео». В следующем ролике звезда появилась в белых шортах и желтом топе.

Поклонники оставляют послания Бритни Спирс / социальная сеть Twitter

Еще больше подписчиков звезды пугают ее подписи к своим публикациям. Они часто выглядят так, словно певица просит о помощи.

Пусть это милосердное и чудесное лето поможет нам всем расправить крылья и улететь туда, куда рвётся наше сердце,
‒ написала в одном из постов поп-исполнительница.

К движению #FreeBritney начали подключаться знаменитости. О своем требовании вернуть права певице заявили актрисы Роуз МакГоуэн и Ариэль Уинтер. Свою обеспокоенность выразили актрисы Сара Хайлэнд, Линдси Лоэн, модель Йоанна.

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Обеспокоенные судьбой Спирс люди запустили официальную петицию на сайте Белого дома с требованием дать артистке собственного адвоката для борьбы за свои права. Всего за несколько дней количество подписавшихся превысило 100 тысяч человек ‒ теперь власти США будут обязаны дать официальный ответ.

22 июля должно состояться заседание суда, который рассмотрит возможность возвращения Бритни Спирс ее прав.

Напомним,

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