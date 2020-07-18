Бритни Спирс просит о помощи: тайные послания артистки
Фолловеры переживают за психическое здоровье Бритни Спирс.
В апреле 2019 года Бритни вновь попала в психиатрическую больницу ‒ по официальной версии, после нервного срыва из-за болезни её отца. Многие пользователи соцсетей стали подозревать, что Бритни стала жертвой своего отца, который искусственно лишил ее всех прав. В этом же году Джеймс Спирс, ссылаясь на состояние здоровья, отказался от опеки над Бритни (временным попечителем стал другой человек), но все равно сохранил контроль над большей частью денег и бизнесом.
В июле Бритни вновь обеспокоила фанатов своим поведением. Она размещает подозрительные видео, где странно танцует, ходит туда-сюда и быстро говорит. Многие убеждены, что Спирс подает сигналы о помощи.
В топ комментариев к постам стали подниматься предложения надеть Бритни одежду определенного цвета, чтобы она смогла дать сигнал, что ей действительно нужна помощь: «Если тебе нужна помощь, одень желтый цвет в своем следующем видео». В следующем ролике звезда появилась в белых шортах и желтом топе.
Еще больше подписчиков звезды пугают ее подписи к своим публикациям. Они часто выглядят так, словно певица просит о помощи.
Пусть это милосердное и чудесное лето поможет нам всем расправить крылья и улететь туда, куда рвётся наше сердце,‒ написала в одном из постов поп-исполнительница.
К движению #FreeBritney начали подключаться знаменитости. О своем требовании вернуть права певице заявили актрисы Роуз МакГоуэн и Ариэль Уинтер. Свою обеспокоенность выразили актрисы Сара Хайлэнд, Линдси Лоэн, модель Йоанна.
22 июля должно состояться заседание суда, который рассмотрит возможность возвращения Бритни Спирс ее прав.
Напомним,