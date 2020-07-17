Алла Костромичева впервые рассказала о смерти отца: Не стали его спасать

17 июля 2020 14:00 Александр Кива
Алла Костромичева впервые рассказала о смерти отца: Не стали его спасать
Ведущая Алла Костромичева
пресс-служба

Супермодель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Алла Костромичева разоткровенничалась в интервью Маше Ефросининой

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Алла Костромичева — украинская модель с мировым именем и ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который уже не первый год успешно выпускает Новый канал. Ее успех и красота вдохновляют, но в жизни Аллы все не так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

Когда Костромичевой было 13 лет, она потеряла самого близкого человека — отца. Раньше модель никогда не рассказывала, от чего он умер, но на такое откровение она решилась в интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

— Однажды я проснулась от того, что мама плачет и обзванивает родственников. Только спустя некоторое время она сказала, что папа ночью умер… У него случился инфаркт, — призналась ведущая Нового канала. — Это было 27 июня, в ночь перед 28-м, когда всех уже отпустили на праздник (День Конституции Украины, — прим. ред.).

Возможно, в другой день отца Аллы удалось бы спасти. Но, по трагическому стечению обстоятельств, именно тогда врачей не было на месте.

— Скорая приехала, но они даже не стали его спасать. Отца увезли в больницу, там он был еще жив. Но никто ничего не делал — сказали, что кардиолога нет на месте. Думаю, можно было попробовать его спасти, — рассказала Костромичева. — Мама рассказывала, что отец умер у нее на руках.

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На похороны Аллу не взяли — мама берегла нервы маленькой дочери, и оставила ее с тетей. Модель до сих пор бережет самые теплые воспоминания об отце и говорит о нем с невероятной любовью.

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