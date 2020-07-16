ТОП модных украшений для волос: трендовые аксессуары 2020 года

16 июля 2020 18:00 Юлия Крутиева
ТОП модных украшений для волос: трендовые аксессуары 2020 года
ТОП модных украшений для волос: трендовые аксессуары 2020 года
пресс-служба канала Украина

Обручи, заколки и резинки – в этом сезоне все внимание деталям.

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В программе «Ранок з Україною» с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем на канале «Украина» рассказали, какие аксессуары для волос в моде в этом году. Ничего лишнего – главный тренд этого сезона, говорит стилист Юлия Цыганенко.

«Если говорить конкретно о глобальных трендах – это прежде всего естественность и минимализм. Как прическа должна быть достаточно натуральной, так и аксессуары, – отмечает стилист и добавляет, что главное – чтобы не было ощущения, что вы уделили прическе несколько часов. – Чтобы это не выглядело, будто вы старались и перестарались».

Дизайнеры продолжают вдохновляться прошлыми эпохами. На очереди – 90-е. Любимые аксессуары детства – заколки для волос – снова возвращаются. Имеют оригинальный вид металлические заколки. Этот вариант идеален для любителей минимализма.

ТОП модных украшений для волос: трендовые аксессуары 2020 года / пресс-служба канала Украина

А для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность, подойдут аксессуары, украшенные цветами.

ТОП модных украшений для волос: трендовые аксессуары 2020 года / пресс-служба канала Украина

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Элегантно будет смотреться и бесспорный хит сезона – банты в волосах. Шелковые, бархатные, шифоновые, большие и маленькие – такой аксессуар будет выглядеть по-особенному женственно.

ТОП модных украшений для волос: трендовые аксессуары 2020 года / пресс-служба канала Украина

Еще снова мода на обручи. Они популярны еще с прошлого года. Широкие ободки из бархата и атласа, также дизайнеры предлагают тонкие обручи из необработанного жемчуга, кристаллов и разноцветных камней.

ТОП модных украшений для волос: трендовые аксессуары 2020 года / пресс-служба канала Украина

Напомним,

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