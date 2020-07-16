ТОП модных украшений для волос: трендовые аксессуары 2020 года
Обручи, заколки и резинки – в этом сезоне все внимание деталям.
«Если говорить конкретно о глобальных трендах – это прежде всего естественность и минимализм. Как прическа должна быть достаточно натуральной, так и аксессуары, – отмечает стилист и добавляет, что главное – чтобы не было ощущения, что вы уделили прическе несколько часов. – Чтобы это не выглядело, будто вы старались и перестарались».
Дизайнеры продолжают вдохновляться прошлыми эпохами. На очереди – 90-е. Любимые аксессуары детства – заколки для волос – снова возвращаются. Имеют оригинальный вид металлические заколки. Этот вариант идеален для любителей минимализма.
А для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность, подойдут аксессуары, украшенные цветами.
Еще снова мода на обручи. Они популярны еще с прошлого года. Широкие ободки из бархата и атласа, также дизайнеры предлагают тонкие обручи из необработанного жемчуга, кристаллов и разноцветных камней.
Напомним,