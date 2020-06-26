ТОП самых модных брючных костюмов этого сезона: стильные варианты от Лилии Ребрик

26 июня 2020 20:30 Юлия Крутиева
ТОП самых модных брючных костюмов этого сезона: стильные варианты от Лилии Ребрик
Телеведущая Лилия Ребрик
пресс-служба канала Украина

Брючный костюм – отличный вариант выглядеть стильно, не затрачивая на подбор одежды много времени.

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Его можно сочетать с классическими туфлями на каблуках, создавая деловой образ, или удобными кедами, демонстрируя кэжуал лук. Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик обожает костюмы с брюками и нередко выбирает их не только для эфира, но и в повседневной жизни.

Брючный костюм вошел в гардероб женщин только в прошлом веке. Одной из первых его примерила легендарная певица и актриса Марлен Дитрих – в 30-х годах появиться на публике в костюме с брюками, который считался основой мужского гардероба, для женщины было очень смело. Но времена изменились, и сейчас таким образом уже никого не удивишь. Однако, чтобы выглядеть в таком костюме стильно, нужно знать несколько правил.

Сейчас в моде – расслаблены варианты как брюк, так и жакетов. Чтобы выглядеть женственно, уже давно не нужно одевать облегающие вещи. Наоборот – оверсайз-модели выгодно подчеркнут хрупкость фигуры, а также помогут скрыть несколько лишних килограммов.

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Замечательный летний вариант – белая двойка. К такому костюму можно подбирать аксессуары любого цвета, сочетать его как с туфлями-лодочками, так и с кедами. А еще белый брючный костюм может стать прекрасной альтернативой платью для регистрации брака – удобно и нарядно одновременно.

Если вы боитесь остаться незамеченной, выбирайте яркие варианты. Когда еще, как не летом, носить вещи насыщенных оттенков. Красный брючный костюм – смелый выбор, девушка в таком наряде будет точно ловить на себе восхищенные взгляды. Но важно не перегрузить образ – к такой яркой основе подбирайте нейтральные аксессуары белого или бежевого цветов.

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Для любительниц пастельных вариантов – модные в этом сезоне оттенки синего и фиолетового. Обратите внимание на нежные цвета – кораллово-розовый, лиловый, мятный, фисташковый. Главное – чтобы костюм был по размеру: не пережимал и не сковывал движений, а если выбираете брюки со стрелками, то они не должны растягиваться в районе бедер.

И напоследок – экстравагантные варианты для настоящих модниц. Светло-бежевый с полупрозрачными прямыми брюками и бордовый с клешами, в которых есть небольшие разрезы спереди.

Но помните – это трендовые элементы одежды, которые обычно быстро выходят из моды. Если же вы ищете базовый костюм, лучше обратите внимание на классические модели прямого кроя.

Напомним,

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