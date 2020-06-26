ТОП самых модных брючных костюмов этого сезона: стильные варианты от Лилии Ребрик
Брючный костюм – отличный вариант выглядеть стильно, не затрачивая на подбор одежды много времени.
Брючный костюм вошел в гардероб женщин только в прошлом веке. Одной из первых его примерила легендарная певица и актриса Марлен Дитрих – в 30-х годах появиться на публике в костюме с брюками, который считался основой мужского гардероба, для женщины было очень смело. Но времена изменились, и сейчас таким образом уже никого не удивишь. Однако, чтобы выглядеть в таком костюме стильно, нужно знать несколько правил.
Сейчас в моде – расслаблены варианты как брюк, так и жакетов. Чтобы выглядеть женственно, уже давно не нужно одевать облегающие вещи. Наоборот – оверсайз-модели выгодно подчеркнут хрупкость фигуры, а также помогут скрыть несколько лишних килограммов.
Если вы боитесь остаться незамеченной, выбирайте яркие варианты. Когда еще, как не летом, носить вещи насыщенных оттенков. Красный брючный костюм – смелый выбор, девушка в таком наряде будет точно ловить на себе восхищенные взгляды. Но важно не перегрузить образ – к такой яркой основе подбирайте нейтральные аксессуары белого или бежевого цветов.
И напоследок – экстравагантные варианты для настоящих модниц. Светло-бежевый с полупрозрачными прямыми брюками и бордовый с клешами, в которых есть небольшие разрезы спереди.
Но помните – это трендовые элементы одежды, которые обычно быстро выходят из моды. Если же вы ищете базовый костюм, лучше обратите внимание на классические модели прямого кроя.
Напомним,