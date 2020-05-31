Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала Ольги Манько
31 мая мир отмечает Международный день блондинок. Новый канал – место, где работает не одна белокурая красотка. Например, Ольга Манько, ведущая тревел-реалити Нового канала «У кого більше?».
Кроме шампуня, бальзама и всевозможных масок, Ольга использует несколько масел.
Органовое
Я привезла это масло из Марокко, где его изготавливают вручную, как в каменном веке, долбя камнями (и это я не придумываю), – делится Оля. – Наношу на час-полтора на корни. Оно очень хорошо увлажняет.
Кокосовое
Привезла из Таиланда, – вспоминает Манько. – Из него делаю ночные маски. Главное – надеть шапочку или полотенце, чтобы не оставить жирных следов на постели.
Масло в капсулах
Их я привезла из Индонезии, – рассказывает ведущая. – Это витамины для волос, одна порция – одна капсула. Наношу на влажные волосы и не смываю.
По словам девушки, осветлять волосы она начала не потому, что хотела стать блондинкой.
Я никак не могла избавиться от рыжего оттенка, который было очень тяжело вывести! – жалуется ведущая. – Чтобы это сделать, нужно было постепенно осветлять волосы. Сейчас у меня корни темные, а концы осветлены. Стараюсь не осветлять часто, так как у меня тонкие волосы, и после таких процедур они становятся ломкими. Отрастить длину просто невозможно! Поэтому осветляюсь раз в полгода, а на протяжении еще полугода подкрашиваю свои темные корни. Очень удобно, что сейчас до сих пор в тренде балаяж. Мои темные корни не выглядят неухоженно, скорее, модно.
Напомним,