Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала Ольги Манько

Эксклюзив 31 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала Ольги Манько
Ведущая тревел-шоу "У кого більше?" Ольга Манько
пресс-служба Нового канала

31 мая мир отмечает Международный день блондинок. Новый канал – место, где работает не одна белокурая красотка. Например, Ольга Манько, ведущая тревел-реалити Нового канала «У кого більше?».

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Девушка рассказала, какими продуктами ухода за волосами пользуется. Если вы блондинка, возьмите на заметку! Светлый оттенок волос у Оли Манько не родной. Поэтому за локонами ведущей приходится ухаживать вдвойне усердно, чтобы сохранить цвет и поддерживать их в хорошем состоянии.

Кроме шампуня, бальзама и всевозможных масок, Ольга использует несколько масел.

Органовое

Я привезла это масло из Марокко, где его изготавливают вручную, как в каменном веке, долбя камнями (и это я не придумываю), – делится Оля. – Наношу на час-полтора на корни. Оно очень хорошо увлажняет.

Ведущая тревел-шоу "У кого більше?" Ольга Манько / пресс-служба Нового канала

Кокосовое

Привезла из Таиланда, – вспоминает Манько. – Из него делаю ночные маски. Главное – надеть шапочку или полотенце, чтобы не оставить жирных следов на постели.

Масло в капсулах

Их я привезла из Индонезии, – рассказывает ведущая. – Это витамины для волос, одна порция – одна капсула. Наношу на влажные волосы и не смываю.

Ведущая тревел-шоу "У кого більше?" Ольга Манько / пресс-служба Нового канала

По словам девушки, осветлять волосы она начала не потому, что хотела стать блондинкой.

Я никак не могла избавиться от рыжего оттенка, который было очень тяжело вывести! – жалуется ведущая. – Чтобы это сделать, нужно было постепенно осветлять волосы. Сейчас у меня корни темные, а концы осветлены. Стараюсь не осветлять часто, так как у меня тонкие волосы, и после таких процедур они становятся ломкими. Отрастить длину просто невозможно! Поэтому осветляюсь раз в полгода, а на протяжении еще полугода подкрашиваю свои темные корни. Очень удобно, что сейчас до сих пор в тренде балаяж. Мои темные корни не выглядят неухоженно, скорее, модно.

Напомним,

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