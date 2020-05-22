Тренды 2020: какую юбку выбрать в этом сезоне

Разнообразие юбок не перестает удивлять нас из года в год. Что же приготовил нам этот сезон?

Деним

Уличная мода уже огласила главные тенденции , которых стоит придерживаться. Теперь осталось только научиться им следовать и разнообразить ваш гардероб.

Этим летом джинсовые юбки продолжают быть на пике популярности. Обратите внимание на миди-вариант. Благодаря ему вы сможете подчеркнуть вашу талию и отвлечь внимание от проблемных мест. Чтобы разнообразить ваш образ, выбирайте юбку с вышивкой либо пуговицами.

Кожа

Воланы

Кожа также не покидает своих позиций. Но все же не забывайте о мировых тенденциях - выбирайте эко-кожу. Опять же, в тренде высокая талия и облегающая фактура, которая четко сидит по вашей фигуре. Длину лучше всего выбирать миди. А оттеночная гамма остается уже на ваш выбор. Цвета могут варьироваться от бежевых до шоколадных и черных.

Аристократические веяния теперь касаются и юбок. Но будьте осторожны: такие юбки хоть и очень эффектны, но пышные бедра будут еще больше полнить. Поэтому этот тренд красив, но точно не для всех. Если вам он не подходит, читайте дальше.

Горошек

На пике славы снова появляется ретро-принт. Из года в год горошек попадает во все тренды сезонов. Меняется только размер и оттеночная гама. Лето 2020 предлагает нам вернуться к классическому варианту: черный и белый принты, длина миди и натуральная ткань. Ничего лишнего, но очень женственно и стильно.

Напомним,