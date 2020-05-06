Тренды 2020: какую обувь выбрать этим летом

Первым делом внимание обращают именно на нее - на обувь.

Босоножки на шнуровке

Чтобы оставаться в тренде и подавать пример своим стильным образом , мы собрали главные обувные модели этого сезона, которые добавят вам шарма. Лучшие друзья девушек точно не бриллианты, а хорошая пара качественной обуви!

Шнуровка - новы пик моды в этом сезоне. И если осенью мы обращали ваше внимание на ботинки на высоком каблуке со шнуровкой, то летом фокус внимания стоит сместить на босоножки. Кстати, их лучше все же выбирать на плоском ходу.

Вьетнамки

Крокодилья кожа

Классический вариант обуви на жаркое лето. И если раньше вьетнамки у вас ассоциировались только с морем, то дизайнеры позаботились и об уличной моде. В этом сезоне вашему вниманию будут предоставлены лаконичные варианты вьетнамок из экокожи и даже на каблуке. Не стоит бояться экспериментировать. Главное - желание быть в тренде.

Главной фактурой лета 2020 остается точно крокодил. Ничего удивительного в этом нет, ведь тенденция к крокодильей коже началась еще зимой. Летом вам стоит обратить внимание на классические туфли в цвете бордо и с оголенной пяткой. Такой вариант станет отличным выбором для рабочего гардероба.

Квадратный носок

Квадратный носок также на пике популярности в этом сезоне. Мы советуем выбрать мюли с квадратным носком, чтобы выходить в центр города по делам. Также отличным вариантом с квадратным вырезом станут босоножки и классические туфли. Их легко можно сочетать со струящимися тканями либо брючными.

Платформа

Хоть мы уже и слегка отошли от массивной платформы, этим летом можно себе позволить слегка вспомнить прошлое. В моде снова широкая платформа, которая будет устойчиво держать вас на ходу и визуально вытягивать силуэт. Главное - выбирать обувь с открытым носком, а еще лучше - на шнуровке.

Напомним,