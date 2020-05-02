Тренды 2020: какой макияж будет популярным этим летом?
До лета - месяц. Чтобы начать продумывать самые яркие образы уже сейчас, обратите внимание и на макияж. Грядущему сезону есть чем удивить!
Глиттер
Глиттер - универсальное средство, у которого есть сразу несколько способов применения. Во-первых, вы можете наносить его в качестве хайлайтера на выступающие кости щек, зону над губой, нос и подбородок. Главное - не переборщить. Ведь одна из главных особенностей блесток - визуальное увеличение зоны, на которую они нанесены. Во-вторых, глиттер может стать отличной заменой теням. Их кремов текстура способна создать отличный влажный эффект - один из наиболее трендовых в летнее время года. На солнце такой макияж будет сиять просто сказочно.
Разноцветные ресницы
Цветные стрелки
Если уж добавлять красок, то во все элементы макияжа. Цветные подводки давно уже пылятся на полочках косметических магазинов. Однако их обычно упускают из виду в пользу классической черной подводки. Лето - отличная возможность позволить себе экспериментировать. Попробуйте начать с синей, фиолетовой и коричневых подводок. Также не стоит забывать и о белой - трендовом цвете, который придаст вам магнетизма и загадочности.
Напомним,