Тренды 2020: какой макияж будет популярным этим летом?

До лета - месяц. Чтобы начать продумывать самые яркие образы уже сейчас, обратите внимание и на макияж. Грядущему сезону есть чем удивить!

Глиттер

Сегодня мы поделимся тремя модными фишками в макияже , которые смогут подчеркнуть ваш красоту и создать яркий образ.

Глиттер - универсальное средство, у которого есть сразу несколько способов применения. Во-первых, вы можете наносить его в качестве хайлайтера на выступающие кости щек, зону над губой, нос и подбородок. Главное - не переборщить. Ведь одна из главных особенностей блесток - визуальное увеличение зоны, на которую они нанесены. Во-вторых, глиттер может стать отличной заменой теням. Их кремов текстура способна создать отличный влажный эффект - один из наиболее трендовых в летнее время года. На солнце такой макияж будет сиять просто сказочно.

Разноцветные ресницы

Цветные стрелки

Когда, если не летом экспериментировать во всю? Цветные ресницы - отличный акцент, который привлекает на себе внимание. Создать летнее настроение просто: достаточно обзавестись цветной тушью. В фаворитах этого сезона: синяя, фиолетовая, зеленая и более спокойная коричневая. Используйте ее на зажигательную вечеринку либо на свидание. Такой акцент сможет придать вам эксцентричности и большего интереса.

Если уж добавлять красок, то во все элементы макияжа. Цветные подводки давно уже пылятся на полочках косметических магазинов. Однако их обычно упускают из виду в пользу классической черной подводки. Лето - отличная возможность позволить себе экспериментировать. Попробуйте начать с синей, фиолетовой и коричневых подводок. Также не стоит забывать и о белой - трендовом цвете, который придаст вам магнетизма и загадочности.

Напомним,