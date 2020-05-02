Тренды 2020: какой макияж будет популярным этим летом?

2 мая 2020 14:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: какой макияж будет популярным этим летом?
Тренды 2020: какой макияж будет популярным этим летом?
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До лета - месяц. Чтобы начать продумывать самые яркие образы уже сейчас, обратите внимание и на макияж. Грядущему сезону есть чем удивить!

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Сегодня мы поделимся тремя модными фишками в макияже , которые смогут подчеркнуть ваш красоту и создать яркий образ. 

Глиттер 

Глиттер - универсальное средство, у которого есть сразу несколько способов применения. Во-первых, вы можете наносить его в качестве хайлайтера на выступающие кости щек, зону над губой, нос и подбородок. Главное - не переборщить. Ведь одна из главных особенностей блесток - визуальное увеличение зоны, на которую они нанесены. Во-вторых, глиттер может стать отличной заменой теням. Их кремов текстура способна создать отличный влажный эффект - один из наиболее трендовых в летнее время года. На солнце такой макияж будет сиять просто сказочно.

Разноцветные ресницы 

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Когда, если не летом экспериментировать во всю? Цветные ресницы - отличный акцент, который привлекает на себе внимание. Создать летнее настроение просто: достаточно обзавестись цветной тушью. В фаворитах этого сезона: синяя, фиолетовая, зеленая и более спокойная коричневая. Используйте ее на зажигательную вечеринку либо на свидание. Такой акцент сможет придать вам эксцентричности и большего интереса. 

Цветные стрелки 

Если уж добавлять красок, то во все элементы макияжа. Цветные подводки давно уже пылятся на полочках косметических магазинов. Однако их обычно упускают из виду в пользу классической черной подводки. Лето - отличная возможность позволить себе экспериментировать. Попробуйте начать с синей, фиолетовой и коричневых подводок. Также не стоит забывать и о белой - трендовом цвете, который придаст вам магнетизма и загадочности. 

Напомним, 

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