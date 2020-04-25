Тренды 2020: что носить в этом сезоне
Тренды весьма переменчивы. Все мы об этом знаем.
Пастельные оттенки
Костюмы в пастельных оттенках - настоящий мастхэв этого сезона. Выбирайте вещи в пастельных оттенках (фиалковый, бледно-зеленый или нежно-розовый) - все они помогут вам как можно лучше выглядеть в глазах смотрящих. Главное - не забудьте сочетать их с элементами спортшика.
Рукава-фонарики
Джинсовая юбка
Джинсовая юбка не теряет своей актуальности уже не первый сезон. При чем разнообразие фасонов юбок достаточно велико и может подойти абсолютно любому типу фигуры. К примеру, юбка-треугольник отлично подойдет девушке с фигурой песочные часы. А мини-юбка станет хорошим дополнением для девушек с длинными и худыми ногами.
Напомним,