Тренды 2020: что носить в этом сезоне

25 апреля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: что носить в этом сезоне
Тренды 2020: что носить в этом сезоне
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Тренды весьма переменчивы. Все мы об этом знаем.

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Сейчас пришло время узнать, что будет актуальным в этом сезоне

Пастельные оттенки 

Костюмы в пастельных оттенках - настоящий мастхэв этого сезона. Выбирайте вещи в пастельных оттенках (фиалковый, бледно-зеленый или нежно-розовый) - все они помогут вам как можно лучше выглядеть в глазах смотрящих. Главное - не забудьте сочетать их с элементами спортшика. 

Рукава-фонарики 

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Легкость и романтичность - именно это в тренде 2020 года. Забудьте об облегающих материях. Теперь в моде развязность и романтика. Среди таких элементов нежной и трагичной эстетики как шнуровка, корсеты, акцентированные воротники выгодно выделяются рукава-фонарики. Выберите легкое платье из струящейся ткани. А так же не забудьте о топе с руками-фонариками. 

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка не теряет своей актуальности уже не первый сезон. При чем разнообразие фасонов юбок достаточно велико и может подойти абсолютно любому типу фигуры. К примеру, юбка-треугольник отлично подойдет девушке с фигурой песочные часы. А мини-юбка станет хорошим дополнением для девушек с длинными и худыми ногами. 

Напомним, 

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