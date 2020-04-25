Тренды 2020: что носить в этом сезоне

Тренды весьма переменчивы. Все мы об этом знаем.

Пастельные оттенки

Сейчас пришло время узнать, что будет актуальным в этом сезоне

Костюмы в пастельных оттенках - настоящий мастхэв этого сезона. Выбирайте вещи в пастельных оттенках (фиалковый, бледно-зеленый или нежно-розовый) - все они помогут вам как можно лучше выглядеть в глазах смотрящих. Главное - не забудьте сочетать их с элементами спортшика.

Рукава-фонарики

Джинсовая юбка

Легкость и романтичность - именно это в тренде 2020 года. Забудьте об облегающих материях. Теперь в моде развязность и романтика. Среди таких элементов нежной и трагичной эстетики как шнуровка, корсеты, акцентированные воротники выгодно выделяются рукава-фонарики. Выберите легкое платье из струящейся ткани. А так же не забудьте о топе с руками-фонариками.

Джинсовая юбка не теряет своей актуальности уже не первый сезон. При чем разнообразие фасонов юбок достаточно велико и может подойти абсолютно любому типу фигуры. К примеру, юбка-треугольник отлично подойдет девушке с фигурой песочные часы. А мини-юбка станет хорошим дополнением для девушек с длинными и худыми ногами.

Напомним,