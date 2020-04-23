Как справиться с ревностью к парню: эффективные советы

Замечаете, что совладать с ревностью становится все сложнее? Переживаете за ваши отношения?

Психология ревности

Самое время узнать, почему мы ревнуем и можно ли этого как-либо избежать в ваших отношениях

Многие ошибочно полагают, что ревность берется из-за отсутствия чувств и желания обладать партнером. Помимо этого, некоторые психологи выдвигают тезис о том, что ревность - проявление нелюбви и неуверенности в самом себе в первую очередь. Что ж, в этом всем есть смысл, но стоит так же заметить, что мужская и женская ревность разительно отличаются по своему происхождению. Для мужчин ревность своей женщины к кому-то - это в первую очередь история про инстинкты. На уровне физиологии они ощущают, что кто-то посягает на его собственность. В случае с женщиной все еще проще. Любой лайк или комментарии (если речь идет о соцсетях, а именно они чаще всего и бывают причиной вспышек ревности) якобы указывает на интерес парня к этому человеку. Отсюда и берется латентная ревность. Но как же партнерам преодолеть ее?

Больше свободы

Научитесь верить

Как бы парадоксально это не звучало, но больше свободы дает меньше поводов для ревности. Прежде всего вам стоит понять, что ваш партнер никогда не будет вашим до конца. Да и уместна ли тут вообще эта формулировка? Вы оба личности. Вы оба свободны. И решение быть вместе была обусловлено тем, что вы свободны оба и у вас был выбор. Так почему сейчас кто-то должен кого-то ограничивать?

Старайтесь тренировать свою выдержку и нервы. Не думайте, что лайк равнозначен измене. Умейте трезво оценивать ситуацию, риски, а так же - верить своему партнеру. Не нужно сразу устраивать скандал молодому человеку. Вполне вероятно, он совсем не оценит ваши действия.

Не обманывайте себя

Попытайтесь проанализировать то, почему вы правда ревнуете. Возможно, для этого есть повод. Но, как показывает опыт, чаще всего ревность вызвана нашими личными переживаниями. Или же ухудшением ваших отношений. Подумайте, действительно ли в них все так гладко. Возможно, трещина скрывается совершенно в другом месте.

Напомним,