Как определить будущее ваших отношений: ТОП-3 фактора, которые определят вашу совместную судьбу
Любовь и отношения - это прекрасно. Как оказалось, чтобы понять, будут ли ваши отношения работать и в будущем, нужно проверить их всего на три фактора.
Сегодня мы расскажем, какие главные факторы определяют ваше дальнейшее будущее вместе.
Физическое желание
Уровень готовности к отношениям
Быть готовым к отношениям - это быть готовым уступить своему эгоизму и начать уделять внимание своему партнеру. При чем тут речь идет скорее не о количестве, а о качестве внимания, подкрепленного продолжительностью. Если вы готовы начать уделять его своему партнеру, а перспектива того, что это время нужно будет уделять ему на постоянной основе вас не пугает - подумайте всерьез о том, что ваши отношения имеют неплохие шансы на будущее.
Культурный код
Вы можете любить разное мороженное, одеваться не под стать друг другу, а из общих любимых песен у вас только одна - под которую вы познакомились. Но на самом деле, не это определяет вашу схожесть. Одинаковые интересы - это больше про друзей, одинаковые взгляды на жизнь - про долгосрочные отношения. Если вы видите ваше будущее одинаковым, хотите того же - ваш культурный и ценностный код совпали.
Напомним,
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