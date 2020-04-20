Как определить будущее ваших отношений: ТОП-3 фактора, которые определят вашу совместную судьбу

Любовь и отношения - это прекрасно. Как оказалось, чтобы понять, будут ли ваши отношения работать и в будущем, нужно проверить их всего на три фактора.

Мы, конечно, не будем говорить, что все завязано исключительно на них, но вот то, что они очень влияют на совместное будущее - это 100%.

Сегодня мы расскажем, какие главные факторы определяют ваше дальнейшее будущее вместе.

Физическое желание

Уровень готовности к отношениям

Отношения не должны быть завязаны исключительно на сексе. Однако и без него в долгосрочную перспективу они вряд ли попадут. Ваше физическое желание должно совпадать еще и с притяжением к вам партнера. И хоть многие считают, что внешность - не главное, эксперты сходятся на мнении: она точно не последний фактор. Для того, чтобы отношения работали нормально, вам необходимо не только получать удовольствия и тянуться к партнеру, но и слушать все его желания. Ведь только умение слушать и слышать помогут вам продлить их на более длительный период.

Быть готовым к отношениям - это быть готовым уступить своему эгоизму и начать уделять внимание своему партнеру. При чем тут речь идет скорее не о количестве, а о качестве внимания, подкрепленного продолжительностью. Если вы готовы начать уделять его своему партнеру, а перспектива того, что это время нужно будет уделять ему на постоянной основе вас не пугает - подумайте всерьез о том, что ваши отношения имеют неплохие шансы на будущее.

Культурный код

Вы можете любить разное мороженное, одеваться не под стать друг другу, а из общих любимых песен у вас только одна - под которую вы познакомились. Но на самом деле, не это определяет вашу схожесть. Одинаковые интересы - это больше про друзей, одинаковые взгляды на жизнь - про долгосрочные отношения. Если вы видите ваше будущее одинаковым, хотите того же - ваш культурный и ценностный код совпали.

Напомним,