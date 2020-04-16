Выбираем купальник по типу фигуры: главные советы
Пляжному сезону точно быть.
Песочные часы
Девушки, у которых узкая талия с широкими бедрами и пропорциональными для них плечами, по-настоящему счастливицы. Ведь для них нет особо никаких ограничений в выборе купальника. Они будут выглядеть неотразимо в любом из них. Некоторые ограничения в выборе могут возникнуть лишь из-за ваших личных особенностей: полноты, размера груди, состояния кожи и прочих нюансов. А чтобы разнообразить ваш внешний вид, мы рекомендуем добавить аксессуары к вашему образу.
Груша
Яблоко
Девушки, у которых стройные ноги, но выраженный животик, обычно не знают, какому купальнику отдать предпочтение. А зря! Ведь вариантов есть множество. К примеру, слитный купальник из лайкры. Именно этот вид ткань будет служить своего рода корсетом и вытягивать вашу фигуру. Но если вы уж очень хотите надеть раздельный купальник, тогда обязательно учитывайте, что верх должен хорошо поддерживать грудь, а низ должен иметь классическую посадку для поддерживания живота.
Напомним,