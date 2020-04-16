Выбираем купальник по типу фигуры: главные советы

Пляжному сезону точно быть.

Песочные часы

Мы верим в лучшее, поэтому советуем и вам уже присматривать себе купальник для летнего сезона. Ведь он сможет вам помочь выглядеть отлично как в одежде, так и в одном белье на пляже. Важно только знать особенности своей фигуры, чтобы попасть точно в яблочко.

Девушки, у которых узкая талия с широкими бедрами и пропорциональными для них плечами, по-настоящему счастливицы. Ведь для них нет особо никаких ограничений в выборе купальника. Они будут выглядеть неотразимо в любом из них. Некоторые ограничения в выборе могут возникнуть лишь из-за ваших личных особенностей: полноты, размера груди, состояния кожи и прочих нюансов. А чтобы разнообразить ваш внешний вид, мы рекомендуем добавить аксессуары к вашему образу.

Груша

Яблоко

Девушки с узкими плечами и талией, но широкими бедрами так же имеют широкий спектр выбора. При выборе купальника вы должны делать акцент на груди, чтобы визуально выравнивать ваши формы. Именно поэтому верх купальника должен быть ярким и с декорацией. Выбирайте такие модели, где были бы завязки либо совсем без застежек. Низ в то же время должен быть однотонным, без каки-либо рисунков.

Девушки, у которых стройные ноги, но выраженный животик, обычно не знают, какому купальнику отдать предпочтение. А зря! Ведь вариантов есть множество. К примеру, слитный купальник из лайкры. Именно этот вид ткань будет служить своего рода корсетом и вытягивать вашу фигуру. Но если вы уж очень хотите надеть раздельный купальник, тогда обязательно учитывайте, что верх должен хорошо поддерживать грудь, а низ должен иметь классическую посадку для поддерживания живота.

Напомним,