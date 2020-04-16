Какие пищевые привычки сделают вас красивее: ТОП-5 советов

Еда - важная составляющая нашей жизни. Она может как улучшить наш внешний вид, так и значительно его усугубить.

Съедайте перед сном банан

Сегодня мы поделимся пятью пищевыми привычками , которые вы обязаны взять на вооружение, чтобы выглядеть неотразимо в любое время суток и сезона.

Это может быть очень нестандартно, но есть у вас нет проблем с сахаром, то один маленький банан на ночь вам вовсе не навредит. Дело в том, что банан содержит в себе триптофан и аминокислоты, которые могут вам помочь быстрее уснуть. А так же он богат калием и магнием, которые отвечают за состояние вашей нервной системы.

Правильный перекус

Больше всего съедайте утром

Если вы умираете от голода, а до обеда еще долго - приготовьте салат из ягод. Дело в том, что ягоды содержат в себе минимальное количество сахара, что положительно влияет на уровень крови в вашем организме. 100 граммов ягодного салата смогут отлично утолить ваш голод и сохранить форму. Главное - не добавляйте в него сахар.

Наш желудок активнее всего работает именно в это время суток. Связано это с нашими внутренними биоритмами и скоростью метаболизма. Именно поэтому диетологи рекомендуют съедать сложные углеводы именно утром. Отдайте предпочтение злаковым продуктам либо цельнозернововму хлебу с арахисовой пастой.

Пейте больше жидкости

Не так давно американские ученые вывели новую теорию относительно того, сколько должен выпивать человек. Согласно их мнению, на 1 кг вашего веса должно приходиться около 30 мл жидкости. Суммарно в день вы должны выпивать до 2 л жидкости. И это с учетом чая и кофе.

Забудьте о батончиках

Многие сейчас ошибочно считают, что батончики злаковые - полезный продукт. На самом же деле, они содержат в себе столько же сахара, сколько вмещается в обычной плитке черного шоколада. Обращайте внимание только на те, в которых много клетчатки, мало жиров и сахара и которые содержат такие ингредиенты, как арахис, изюм или хлопья. А еще лучше приготовить их в домашних условиях, поскольку на фабричном производстве очень редко можно встретить такой продукт без добавления подсластителей.

Напомним,