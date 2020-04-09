ТОП-3 женские привычки, которые раздражают мужчин больше всего

Идеальных людей не существует. Но ведь прекрасно, когда хочется совершенствоваться ради кого-то, разве нет?

Капризы

Сегодня мы обратим ваше внимание на три женские привычки , которые являются наибольшими триггерами для парней и способны изрядно капнуть им на нервы.

Если мужчины с натяжкой могут такое прощать своими дочерям, то вот что касается девушек - нет. Да, иногда вредность выглядит весьма мило. Но только тогда, когда носит шуточный характер и уж никак не оскорбляет либо задевает чувства парня. Так же следует контролировать уровень своей эмоциональности и душевных порывов. Поверьте, парень может это терпеть только из-за чувств, но и они могут ухудшиться после таких обвинений.

Рассказывать ваши секреты подружкам

Ревность к бывшей девушке

У женщин есть такая привычка - рассказывать о своих взаимоотношениях подружкам. И не всегда даже лучшим. Если для парней это скорее редкость и табу, то для девушек тенденция. К сожалению, не лучшая, которую они могли бы воплощать в жизнь. Ваши взаимоотношения должны обсуждаться с вами. И не более. Так же это работает и в обратную сторону. Поверьте, вашему мужчине не так интересны подробности личной жизни вашей подружки, как вы думаете. Сохраняйте баланс информации среди ваших близких и не болтайте лишнего.

Иногда даже осознание того, что у вашего парня был кто-то до вас, приводит вас в бешенство. Что ж, ситуация действительно не из приятных. Но ведь и у вас до этого были отношения, разве нет? Глупо высказывать парню за его предыдущие отношения, в которых он уже давно не состоит. Однако если вам действительно тяжело смириться с этой мыслью (к примеру, вы были знакомы с его бывшей), лучше поговорите с ним об этом. Чем дольше вы будете держать эти переживания в себе, тем хуже потом может быть в итоге.

Напомним,