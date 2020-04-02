Как вы вредите своему иммунитету каждый день: ТОП-5 вредных привычек
2 апреля 2020 13:00
Как вы вредите своему иммунитету каждый день: ТОП-5 вредных привычек
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Вы даже не представляете, как вредите себе ежедневно различными привычками, которые считаете нормой.
иммунитет и делают вас более подверженными различным вирусам.
Пьете мало воды
Вода вымывает вредные токсины и помогает организму бороться с инфекцией, а также влияет даже качество вашего сна. Контролируйте свой водный режим и старайтесь выпивать в день до 1,5-2 литров чистой воды. Так же обратите внимание на то, что кофе и чай не идут в счет питьевого режима, поскольку считаются жидкостями.
Недостаточно спите
Стресс
Когда уровень кортизола в нашем организме повышен, он всячески начинает пытаться подавить остальные системы функционирования организма. Высокий уровень стресса может создать гормональный дисбаланс в вашем теле, ослабить иммунную систему и сделать вас более восприимчивым к болезням.
Малоподвижный образ жизни
Малоподвижный образ жизни
Недостаток физических нагрузок может существенно ослаблять нашу иммунную систему. Активный же образ жизни повышает защиту от простудных заболеваний на 25%, от раковых заболеваний на 30.
Напомним,