Как вы вредите своему иммунитету каждый день: ТОП-5 вредных привычек

Как вы вредите своему иммунитету каждый день: ТОП-5 вредных привычек

Вы даже не представляете, как вредите себе ежедневно различными привычками, которые считаете нормой.

Пьете мало воды

Вода вымывает вредные токсины и помогает организму бороться с инфекцией, а также влияет даже качество вашего сна. Контролируйте свой водный режим и старайтесь выпивать в день до 1,5-2 литров чистой воды. Так же обратите внимание на то, что кофе и чай не идут в счет питьевого режима, поскольку считаются жидкостями.

Недостаточно спите

Читайте также ТОП-3 причины соблюдать питьевой режим: почему это так важно Из-за отсутствия режима сна вы можете не только ухудшить свое здоровье, но и существенно набрать вес, поскольку гормоны находятся постоянно в нестабильном состоянии. Для того, чтобы улучшишь данную ситуацию, вы можете выработать привычку просыпаться и ложиться в тот же день. Так же не стоит потреблять еду за 2-3 часа до сна.

Стресс

Когда уровень кортизола в нашем организме повышен, он всячески начинает пытаться подавить остальные системы функционирования организма. Высокий уровень стресса может создать гормональный дисбаланс в вашем теле, ослабить иммунную систему и сделать вас более восприимчивым к болезням.



Малоподвижный образ жизни

Недостаток физических нагрузок может существенно ослаблять нашу иммунную систему. Активный же образ жизни повышает защиту от простудных заболеваний на 25%, от раковых заболеваний на 30.

Напомним,