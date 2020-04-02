Как вы вредите своему иммунитету каждый день: ТОП-5 вредных привычек

2 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как вы вредите своему иммунитету каждый день: ТОП-5 вредных привычек
Как вы вредите своему иммунитету каждый день: ТОП-5 вредных привычек
pixabay.com

Вы даже не представляете, как вредите себе ежедневно различными привычками, которые считаете нормой.

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Сегодня мы расскажем, какие из них разрушают ваш иммунитет и делают вас более подверженными различным вирусам. 

Пьете мало воды 
Вода вымывает вредные токсины и помогает  организму бороться с инфекцией, а также влияет даже качество вашего сна. Контролируйте свой водный режим и старайтесь выпивать в день до 1,5-2 литров чистой воды. Так же обратите внимание на то, что кофе и чай не идут в счет питьевого режима, поскольку считаются жидкостями. 
 
Недостаточно спите
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Из-за отсутствия режима сна вы можете не только ухудшить свое здоровье, но и существенно набрать вес, поскольку гормоны находятся постоянно в нестабильном состоянии. Для того, чтобы улучшишь данную ситуацию, вы можете выработать привычку просыпаться и ложиться в тот же день. Так же не стоит потреблять еду за 2-3 часа до сна. 
 
Стресс
Когда уровень кортизола в нашем организме повышен, он всячески начинает пытаться подавить остальные системы функционирования организма. Высокий уровень стресса может создать гормональный дисбаланс в вашем теле, ослабить иммунную систему и сделать вас более восприимчивым к болезням. 

Малоподвижный образ жизни 
Недостаток физических нагрузок может существенно ослаблять нашу иммунную систему. Активный же образ жизни повышает защиту от простудных заболеваний на 25%, от раковых заболеваний на 30. 
 
Напомним, 

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