ТОП-3 причины соблюдать питьевой режим: почему это так важно

Все знают: вода - это жизнь. Но помимо этого красноречивого высказывания, вода еще и помогает во многих других вопросах, кроме поддержания жизненно важных функций.

Помощь от головной боли

Сегодня мы расскажем о трех главных причинах пить воду ежедневно и в больших количествах.

Да, даже при малейшем обезвоживании наш мозг замедляет свою работу. Более того, если жидкости не хватает, наступает дегидрация мозга, что вызывает ухудшение памяти, утомляемость и рассеянность. Поэтому нужно регулировать свою норму питья и пытаться достичь идеала в 1,5 литра каждый день.

Поднимает настроение

Терморегуляция

То же самое обезвоживание замедляет работу всех гормонов. Поскольку эндорфин - гормон счастья и радости, то и настроение наше соответственно начинает сходить на "нет". К счастью, исправить это очень легко. Достаточно просто больше внимания уделять питьевому режиму и восполнять запасы воды каждые 30 минут.

Наша температура тела напрямую зависит от терморегуляции. Вода принимает одну из главных ролей в этом процессе. Она регулирует систему охлаждения и перегревания организма. Выпивая стакан воды, температура тела всегда будет в норме.

Напомним,