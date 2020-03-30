ТОП-3 причины соблюдать питьевой режим: почему это так важно
Все знают: вода - это жизнь. Но помимо этого красноречивого высказывания, вода еще и помогает во многих других вопросах, кроме поддержания жизненно важных функций.
Помощь от головной боли
Да, даже при малейшем обезвоживании наш мозг замедляет свою работу. Более того, если жидкости не хватает, наступает дегидрация мозга, что вызывает ухудшение памяти, утомляемость и рассеянность. Поэтому нужно регулировать свою норму питья и пытаться достичь идеала в 1,5 литра каждый день.
Поднимает настроение
Терморегуляция
Наша температура тела напрямую зависит от терморегуляции. Вода принимает одну из главных ролей в этом процессе. Она регулирует систему охлаждения и перегревания организма. Выпивая стакан воды, температура тела всегда будет в норме.
Напомним,