ТОП-3 причины соблюдать питьевой режим: почему это так важно

30 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 причины соблюдать питьевой режим: почему это так важно
ТОП-3 причины соблюдать питьевой режим: почему это так важно
pixabay.com

Все знают: вода - это жизнь. Но помимо этого красноречивого высказывания, вода еще и помогает во многих других вопросах, кроме поддержания жизненно важных функций.

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Сегодня мы расскажем о трех главных причинах пить воду ежедневно и в больших количествах. 

Помощь от головной боли 

Да, даже при малейшем обезвоживании наш мозг замедляет свою работу. Более того, если жидкости не хватает, наступает дегидрация мозга, что вызывает ухудшение памяти, утомляемость и рассеянность. Поэтому нужно регулировать свою норму питья и пытаться достичь идеала в 1,5 литра каждый день. 

Поднимает настроение 

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То же самое обезвоживание замедляет работу всех гормонов. Поскольку эндорфин - гормон счастья и радости, то и настроение наше соответственно начинает сходить на "нет". К счастью, исправить это очень легко. Достаточно просто больше внимания уделять питьевому режиму и восполнять запасы воды каждые 30 минут. 

Терморегуляция 

Наша температура тела напрямую зависит от терморегуляции. Вода принимает одну из главных ролей в этом процессе. Она регулирует систему охлаждения и перегревания организма. Выпивая стакан воды, температура тела всегда будет в норме.

Напомним, 

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