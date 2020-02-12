Какие ошибки в макияже бровей могут испортить лук и как их не допустить?

Слишком четкие брови

Если женщина слишком старается придать бровям определенную форму, она теряет естественность и натуральность.

Четкие прямые линии могут изменить черты лица и исказить форму.

Чтобы избежать данной ошибки, старайтесь дорисовывать по линии бровей штрихи твердым карандашом, имитирующие ваши волоски. Также бьюти-специалисты советуют не менять кардинально естественную форму бровей.

Очень много косметики

Провал ожидает тех, кто не занимается растушевкой косметических средств!

Доказано, что однотонный цвет бровей от их начала и до кончиков делает женщину старше.

Помните, что «головка» брови у глаза должна быть светлее, чем ее кончик. Переход делайте плавным и обязательно расчесывайте брови.

ТОП-4 самых ужасных ошибок в макияже бровей / pixabay.com

Волоски запутались

Запутанные волоски бровей выглядят так же неопрятно, как и запутанные волосы. Поэтому следите за тем, чтобы волоски смотрели в одну сторону (актуально после водных процедур).

Если возникает проблема с тем, что волоски со временем запутываются, используйте для их фиксации гель.

Оттенок, который вам не подходит

Никогда не выбирайте оттенок для своих бровей по советам подружек или модных блогеров. Важно учитывать ваш цвет волос и цветотип лица:

выбирайте средство на 1-2 тона светлее, чем корни ваших волос.

Средство желательно протестировать на коже, чтобы убедиться в отсутствии неприятных искажений.

ТОП-4 самых ужасных ошибок в макияже бровей / pixabay.com

Напомним,