Как выбрать правильную форму бровей под ваше лицо?

11 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как выбрать правильную форму бровей под ваше лицо?
Как выбрать правильную форму бровей под ваше лицо?
pixabay.com

Не можете определиться с подходящей формой бровей? Ваше лицо сейчас даст ответы на все вопросы.

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Сегодня мы поделимся лайфхаками по выбору идеальной формы бровей под ваше лицо. 

Овальное лицо 

Девушки с такой формой лица можно считать по-настоящему везучими, ведь им идут практически все формы бровей. Однако наше рекомендация - широкие либо средние, прямые либо немного закругленные. Главное табу - резкие изломы и варианты с высокой аркой. 

Круглое лицо 

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Девушкам с круглым типом лица стоит избегать мягких изгибов и линий в виде дуги – такие брови только подчеркнут округлость лица, чего делать вовсе не стоит. Правильной формой бровей для круглого лица станет вариант с четким и изящным изломом, явным уголком и тонким хвостиком. Такой выбор визуально откроет и сделает больше глаза, а так же добавит пропорций во все параметры лица. 

Сердцевидное лицо 

При такой форме головы акцент стоит убирать с наиболее яркой части - лба. В этом поможет слегка изогнутая форма бровей, но не полностью прямая. Также не стоит увлекаться опущенными вниз уголками – это придает лицу обиженный вид.

Квадратное лицо 

Поскольку главной изюминкой такого лица является его геометричность, наша главная задача - всячески сгладить ее. Для этого лучше всего подойдут мягкие формы, полукруглые дуги без изломов и острых уголков. Аккуратные брови средней ширины помогут сузить объемный лоб и переместить акцент на скулы.

Напомним, 

 

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