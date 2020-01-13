Омолаживающий макияж: 3 лайфхака от визажистов
Вам больше не нужно стесняться возрастных изменений. Ведь их можно красиво скрыть.
Подготовка кожи
И это самый главный секрет. Если ваша кожа достаточно подготовлена к нанесению остальных элементов макияжа, то они по умолчанию будут выглядеть здорово. Прежде чем нанести тональную основу, тщательно увлажните кожу кремом (особенно в зимнее время). Затем нанесите праймер, который разгладит кожу. И только после этого перейдите к тональному средству.
Фокус с губами
Уберите темные тени
Серые и черные тени на глазах часто накидывают даже молоденьким девочкам до десять лет сверху. Также они не всегда смотрятся эстетично, а при неправильной тушевке - вообще похожи на грязь. Для того, чтобы омолодить визуально лицо, отдайте предпочтение теплым оттенкам коричневого. Более холодный оттенок, к примеру, вы можете поместить на складку века. А более теплый, с легким шиммером - положить на подвижное веко.
Напомним,