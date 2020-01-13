Омолаживающий макияж: 3 лайфхака от визажистов

Вам больше не нужно стесняться возрастных изменений. Ведь их можно красиво скрыть.

Сегодня мы поделимся тремя лайфхаками , как макияж может стать палочкой-выручалочкой в скрытии возрастных изменений.

Подготовка кожи

И это самый главный секрет. Если ваша кожа достаточно подготовлена к нанесению остальных элементов макияжа, то они по умолчанию будут выглядеть здорово. Прежде чем нанести тональную основу, тщательно увлажните кожу кремом (особенно в зимнее время). Затем нанесите праймер, который разгладит кожу. И только после этого перейдите к тональному средству.

Фокус с губами

Чтобы омолодить губы, следует добавить им объема. Сделать это можно при обведении контура губ карандашом, цвета которого идентичен цвету ваших губ. Обычно это классические нюдовые оттенки. Им же можно полностью «заштриховать» губы перед нанесением помады, чтобы добиться более стойкого эффекта.

Уберите темные тени

Серые и черные тени на глазах часто накидывают даже молоденьким девочкам до десять лет сверху. Также они не всегда смотрятся эстетично, а при неправильной тушевке - вообще похожи на грязь. Для того, чтобы омолодить визуально лицо, отдайте предпочтение теплым оттенкам коричневого. Более холодный оттенок, к примеру, вы можете поместить на складку века. А более теплый, с легким шиммером - положить на подвижное веко.

Напомним,