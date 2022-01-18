49-летняя Гвинет Пэлтроу вызвала восторг в Сети своей естественной красотой без макияжа − фото
Актриса Гвинет Пэлтроу не стесняется показывать свою природную красоту.
Своим внешним видом Гвинет вызывает только восхищение. В свои 49 лет легендарная актриса выглядит превосходно: практически никаких морщин и складок.
И дело тут не в чудесах макияжа, а в естественной красоте. Это звезда серии фильмов кинематографической вселенной Marvel в очередной раз доказала, опубликовав фотографию без косметики.
Результаты довольно фантастичны – это действительно меняет то, как моя кожа выглядит и чувствует себя изо дня в день. Я не могу дождаться, когда вы все попробуете, – рассказывает о своем бьюти-средстве Гвинет.
Напомним,