49-летняя Гвинет Пэлтроу вызвала восторг в Сети своей естественной красотой без макияжа − фото

Актриса Гвинет Пэлтроу не стесняется показывать свою природную красоту.

Обладать шикарной фигурой, красивой и сияющей кожей − мечта миллионов женщин по всему миру. Многим это кажется невозможным, но только не Гвинет Пэлтроу

Своим внешним видом Гвинет вызывает только восхищение. В свои 49 лет легендарная актриса выглядит превосходно: практически никаких морщин и складок.

И дело тут не в чудесах макияжа, а в естественной красоте. Это звезда серии фильмов кинематографической вселенной Marvel в очередной раз доказала, опубликовав фотографию без косметики.

Актриса Гвинет Пэлтроу / instagram.com/gwynethpaltrow

В кадре Пэлтроу позирует с мокрыми волосами, румяными щечками и без капли декоративной косметики. Оказывается, секрет молодости и безупречного вида актрисы – бьюти-новинка ее велнесс-бренда.

Результаты довольно фантастичны – это действительно меняет то, как моя кожа выглядит и чувствует себя изо дня в день. Я не могу дождаться, когда вы все попробуете, – рассказывает о своем бьюти-средстве Гвинет.

Напомним,