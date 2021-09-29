49-летняя Гвинет Пэлтроу снялась абсолютно обнаженной – фото

29 сентября 2021 15:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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49-летняя Гвинет Пэлтроу снялась абсолютно обнаженной – фото
Актриса Гвинет Пэлтроу
instagram.com/gwynethpaltrow

Актриса Гвинет Пэлтроу в очередной раз удивила публику.

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Поклонники Гвинет Пэлтроу уже давно привыкли, что 49-летняя актриса время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых ярких актрис превзошла саму себя. И сделала это Гвинет очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.

Перед объективом полностью обнаженная актриса позировала в ванной на крыше здания. Свою грудь она при этом прикрыла руками.

Актриса Гвинет Пэлтроу / instagram.com/gwynethpaltrow
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Пэлтроу решилась опубликовать такую пикантную фотографию в честь своего дня рождения. 27 сентября актрисе исполнилось 49 лет.

Фигура у звезды потрясающая. В комментариях к снимку поклонники засыпали ее тысячами лестных слов и поздравлений с днем рождения.

Напомним,

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