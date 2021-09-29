49-летняя Гвинет Пэлтроу снялась абсолютно обнаженной – фото
Актриса Гвинет Пэлтроу в очередной раз удивила публику.
Но в этот раз одна из самых ярких актрис превзошла саму себя. И сделала это Гвинет очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.
Перед объективом полностью обнаженная актриса позировала в ванной на крыше здания. Свою грудь она при этом прикрыла руками.
Фигура у звезды потрясающая. В комментариях к снимку поклонники засыпали ее тысячами лестных слов и поздравлений с днем рождения.
Напомним,