Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов жонглировал булавами и поднимал щиты

28 сентября 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов жонглировал булавами и поднимал щиты
Ведущий Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов из побывал в Азербайджане и узнал, что такое зорхана.

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Азербайджанцам не очень везет в футболе, баскетболе, волейболе и так далее. Возможно, потому что здесь самые сильные мужчины занимаются национальным видом спорта, который называется зорхана. 

Что это такое и с чем его едят, рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов. 

Я вообще не понимал, что происходит. Сначала парни с дощечками делали синхронные движения, похожие на танцевальные. Потом вынесли большие деревянные доски и делали жим лежа, - поделился первыми впечатлениями Кирилл.

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов жонглировал булавами и поднимал щиты / пресс-служба Нового канала
Зорхана — древняя азербайджанская борьба, которую придумали воины еще 500 лет назад. А теперь это местный вид спорта. Спортсмены и сейчас занимаются по технологии древних воинов. Вместо штанги и гантелей у них деревянные булавы, металлические луки и тяжеленные щиты. 

С помощью деревянной булавы воины учились держать меч. Современным спортсменам-зорханистам не надо идти на врага с мечом, поэтому они жонглируют булавами на соревнованиях. Чтобы выступление засчиталось, надо, чтобы булава как минимум два раза прокрутилась в воздухе, - рассказал ведущий.

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов жонглировал булавами и поднимал щиты / пресс-служба Нового канала
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Металлический лук с цепью и бубенцами весом в 15 кг называется кабаде. С его помощью тренируют мышцы плечевого пояса. Но самая жесть, по мнению Кирилла, — тренировки с деревянными щитами, которые вместе весят 60 кг. С ними нужно делать жим лежа — 72 раза за 8 минут. Чтобы вы понимали, насколько это тяжело: ведущий сдался уже после первого раза.

Мне кажется, если так сделать 72 раза, то потом можно ходить с реальным щитом, крутить его на пальце и не чувствовать веса вообще, - отметил Макашов. - На первый взгляд, зорханисты выглядят, как обычные парни в спортзале. Но когда сам пытаешься повторить хоть одно упражнение с их тяжеленными снарядами, понимаешь, что эти ребята - современные атланты.

Напомним, 

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