Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов жонглировал булавами и поднимал щиты
28 сентября 2021 12:20
Ведущий Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала
Ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов из побывал в Азербайджане и узнал, что такое зорхана.
Читайте такжеБеременную невесту победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина госпитализировали в больницуАзербайджанцам не очень везет в футболе, баскетболе, волейболе и так далее. Возможно, потому что здесь самые сильные мужчины занимаются национальным видом спорта, который называется зорхана.
Что это такое и с чем его едят, рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.
Я вообще не понимал, что происходит. Сначала парни с дощечками делали синхронные движения, похожие на танцевальные. Потом вынесли большие деревянные доски и делали жим лежа, - поделился первыми впечатлениями Кирилл.
Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов жонглировал булавами и поднимал щиты / пресс-служба Нового канала
С помощью деревянной булавы воины учились держать меч. Современным спортсменам-зорханистам не надо идти на врага с мечом, поэтому они жонглируют булавами на соревнованиях. Чтобы выступление засчиталось, надо, чтобы булава как минимум два раза прокрутилась в воздухе, - рассказал ведущий.
Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов жонглировал булавами и поднимал щиты / пресс-служба Нового канала
Мне кажется, если так сделать 72 раза, то потом можно ходить с реальным щитом, крутить его на пальце и не чувствовать веса вообще, - отметил Макашов. - На первый взгляд, зорханисты выглядят, как обычные парни в спортзале. Но когда сам пытаешься повторить хоть одно упражнение с их тяжеленными снарядами, понимаешь, что эти ребята - современные атланты.
Напомним,