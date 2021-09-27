Ольга Харлан сделала сенсационное признание о своей личной жизни

Откровенные признания звезд на «Танцях з зірками» не прекращают удивлять.

26 сентября состоялся 4 прямой эфир шоу «Танці з зірками-2021» . Он был посвящен горячим латиноамериканским танцам. Звезды в течение вечера делились невероятно откровенными историями, которые никогда раньше не рассказывали.

Одной из первых своим признанием публику шокировала фехтовальщица Ольга Харлан. Спортсменка призналась, ее отношения с итальянцем Луиджи Самеле начались, еще когда она была замужем за бывшим мужем Дмитрием Бойко.

Фехтовальщица Ольга Харлан с нынешним спутником / instagram.com/olgakharlan

Но при этом украинская спортсменка добавила, что на тот момент она уже год не жила вместе с Дмитрием. Впрочем, отношения с другим мужчиной все восприняли неоднозначно.

Я готова рассказать свою тайну. Я свои новые отношения с сегодняшним молодым человеком начала еще когда была официально замужем. Мы с Луиджи скрывали это. «А что люди подумают?» я такая плохая, я там едва не изменяю. Через несколько месяцев мои родители узнали об этих отношениях. Мало кто знал, что мы с моим экс-мужем уже год не живем вместе, - заявила Ольга.

Напомним,