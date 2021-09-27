Ольга Харлан сделала сенсационное признание о своей личной жизни
Откровенные признания звезд на «Танцях з зірками» не прекращают удивлять.
Одной из первых своим признанием публику шокировала фехтовальщица Ольга Харлан. Спортсменка призналась, ее отношения с итальянцем Луиджи Самеле начались, еще когда она была замужем за бывшим мужем Дмитрием Бойко.
Я готова рассказать свою тайну. Я свои новые отношения с сегодняшним молодым человеком начала еще когда была официально замужем. Мы с Луиджи скрывали это. «А что люди подумают?» я такая плохая, я там едва не изменяю. Через несколько месяцев мои родители узнали об этих отношениях. Мало кто знал, что мы с моим экс-мужем уже год не живем вместе, - заявила Ольга.
Напомним,