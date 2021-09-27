МастерШеф 11 сезон 5 выпуск: кто покинул шоу

25 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 5 выпуске 11 сезона МастерШеф от 25.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. В этот раз им пришлось не только продемонстрировать поварской талант, но и испытать свою удачу… в казино! Участники разделились на четыре команды. Им нужно было приготовить обед, состоящий из закуски, основного блюда и десерта. Какое именно меню из четырех предложенных судьями им выпадет, любители выбирали сами, договорившись между командами. После того, как они озвучивали жюри меню, внести изменения было уже невозможно. Но все не так просто! Команды готовили блюда, а через некоторое время Владимир Ярославский, крупье казино, приглашал капитанов к рулетке. Судьбу испытывал один человек в одном раунде. На сектор какого цвета попадал шарик, с этой командой и должны были поменяться участники, капитан которых играл в рулетку. Но поменяться не только рабочими поверхностями, а и концепцией, заготовками и даже допущенными ошибками! В итоге команда зеленых, под руководством Александра, проиграла в первом конкурсе. Черные фартуки надели Александр Кривец и Елена Дьяченко.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 5 выпуске от 25.09.2021 / пресс-служба

Во втором конкурсе сначала выбирали капитанов. Синих возглавил Серафим, а красных – Максим. Обе команды должны были приготовить одинаковое блюдо – креветки с сальсой в сухарях панко с базиликовыми чипсами. Задание разделили на 5 этапов. Капитаны могли только попробовать блюдо на вкус и разъяснить все этапы участникам. Работали все вместе, а после каждого этапа капитан приходил к команде и отправлял на балкон тех, кто готовил хуже всех. Если блюдо получалось на высоком уровне, капитан и участник, оставшийся после всех этапов, поднимались на балкон. А те, кто справился плохо, надевали черные фартуки. По результатам конкурса черные фартуки достались Максиму и Михаилу.

На конкурсе черных в распоряжении участников было четыре рабочих места. Одному доставалось все необходимое для приготовления блюда: духовка и плита. Другой получал лишь духовку. Третий готовил на газовой плите, и ему нужно было экономить и быть изобретательным. А вот четвертому доставался топор, тренога, котелок и коробка спичек. Каждый участник подходил к поверхности и выбирал коробку, которая больше всего понравилась. Под ними были разные наборы продуктов, которыми можно было меняться с другими «черными». Первый, кто собирал все необходимые продукты, подходил за лучшее рабочее место.

В 5 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Елена Дьяченко. Она приготовила булгур с курицей на огне. К сожалению, блюдо не впечатлило судей правильностью исполнения и вкусовыми качествами.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 5 выпуске от 25.09.2021 / пресс-служба

Напомним,