МастерШеф 11 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021) пресс-служба

25 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу МастерШеф-11. 5 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.