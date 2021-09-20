МастерШеф 11 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
20 сентября 2021 05:00
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
пресс-служба
25 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу МастерШеф-11. 5 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 5 выпуске шоу МастерШеф-11
: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. В этот раз им придется продемонстрировать не только кулинарный талант, но и испытать свою удачу… в казино! Участники поделятся на четыре команды. Им предстоит приготовить обед, который будет состоять из закуски, основного блюда и десерта. Какое именно меню из четырёх предложенных судьями им придется готовить, участники выберут сами, договорившись между командами. После того, как кулинары озвучат судьям меню, внести изменения они не смогут. Но все не так просто! Команды начнут готовить блюда, а через некоторые время Владимир Ярославский, крупье казино, пригласит капитанов к рулетке. Судьбу будет испытывать один человек в одном раунде. На сектор какого цвета попадет шарик, с этой командой и придется поменяться участникам, капитан которых играл в рулетку. Но поменяться необходимо не только рабочими поверхностями, но и концепцией, заготовками и даже допущенными ошибками! На чьей стороне будет удача? И справятся ли кулинары-аматоры?
5 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 25 сентября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.