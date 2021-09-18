МастерШеф 11 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
18 сентября 2021 01:50
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
пресс-служба
18 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу МастерШеф-11. 4 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 4 выпуске шоу МастерШеф-11
: Участники легендарного кулинарного шоу «МастерШеф» продолжают борьбу за победу! Начало каждого ресторана – это его концепция, и сегодня кулинары-аматоры в этом убедятся. Они поделятся на две команды, каждой из них предстоит разработать концептуальное меню, в которое войдут закуска, первое блюдо, основное и десерт. Также должна быть идея, которая объединит весь сет. В каждой команде определят капитана, су-шефа и несколько пар участников, которые будут работать вместе. Первая пара станет основателями концепции ресторана и приготовит закуску, вторая – должна будет разгадать намерения первых участников и приготовить суп в соответствии с концепцией, третья и четвертая пара должны продолжить готовить в заданном направлении. Но и это ещё не все! Когда сеты будут готовы, судьи смешают блюда двух команд и обозначат лишь закуски. Капитанам и су-шефам предстоит угадать все блюда, приготовленные их командой – от закуски до десерта. На вердикте судьи попробуют лишь те блюда, которые они отгадают. Справится ли хоть одна команда с испытанием? И что еще подготовили судьи для участников?
4 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 18 сентября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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