Звана вечеря 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
10 сентября 2021 07:00
Юлия Туренко
Звана вечеря-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
пресс-служба
11 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу Звана вечеря-2. 10 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 10 выпуске шоу Звана вечеря-2
: Новая четверка эпатажных героев готова удивлять своим гостеприимством и коронными блюдами! В этот раз принимать гостей у себя дома будут: заядлый тусовщик, гуру всех модных тенденций столицы, звездный ню-фотограф - Den Tsarsky, предприниматель из села, герой шоу "Хата на тата" - Виталий Бабушко, модель plus-size, звезда парижского номера Elle - Наталка Петрик, а также экстрасенс, черная ведьма - Ольга Волошина. Что же сегодня приготовят герои выпуска? Какие угощения подадут они на стол? И кто из 4-ки получит наивысшее количество баллов от соперников?
10 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 11 сентября в 16:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.