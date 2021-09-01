МастерШеф 11 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)
1 сентября 2021 07:00
МастерШеф-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)
пресс-служба
4 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу МастерШеф-11. 2 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
МастерШеф-11: Сотни кулинаров со всей страны мечтают услышать фразу: “Вы в двадцатке лучших кулинаров-аматоров “МастерШеф”! Чтобы получить такой желанный фартук, участникам придется преодолеть новые испытания. Что же подготовили для них судьи, и кто попадет в заветную 20-ку?
2 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 4 сентября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.