МастерШеф 11 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
25 августа 2021 21:10
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
пресс-служба канала СТБ
28 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу МастерШеф-11. 1 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
МастерШеф-11: Легендарный кулинарный проект «МастерШеф» вновь откроет свои двери для тех, кто мечтает изменить свою жизнь. Самые талантливые кулинары-аматоры съедутся со всех уголков страны на кастинг 11 сезона. У каждого из них будет лишь 45 минут, чтобы приготовить восхитительное блюдо и впечатлить им судейскую тройку. Свою судьбу испытают участники самых разных профессий – игрок в покер, именитая учительница, звезда ТикТока и даже популярный фудблогер! Кто же получит белый фартук, а вместе с тем и шанс попасть в 20 лучших кулинаров-аматоров?
1 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 28 августа в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.