МастерШеф 11 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021) пресс-служба канала СТБ

28 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу МастерШеф-11. 1 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.