МастерШеф 11 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

25 августа 2021 21:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
пресс-служба канала СТБ

28 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу МастерШеф-11. 1 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске шоу МастерШеф-11: Легендарный кулинарный проект «МастерШеф» вновь откроет свои двери для тех, кто мечтает изменить свою жизнь. Самые талантливые кулинары-аматоры съедутся со всех уголков страны на кастинг 11 сезона. У каждого из них будет лишь 45 минут, чтобы приготовить восхитительное блюдо и впечатлить им судейскую тройку.  Свою судьбу испытают участники самых разных профессий – игрок в покер, именитая учительница, звезда ТикТока и даже популярный фудблогер! Кто же получит белый фартук, а вместе с тем и шанс попасть в 20 лучших кулинаров-аматоров?

1 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 28 августа в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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