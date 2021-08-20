Звана вечеря 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)

21 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Звана вечеря-2. 7 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 7 выпуске шоу Звана вечеря-2: Героями нового выпуска станут: звезда Instagram, которая убеждена, что в 21 веке любую ошибку природы можно и нужно исправлять – Лера Калинина, вегетарианка и сыроедка, которая в 54 года своей естественной красотой может дать фору любой молодой красотке – Анжела Липская, бизнесмен, брат Оли Цибульской – Сергей Цибульский и столичный фитнес-тренер, который не отказывает себе в жизненных искушениях – Егор Степаненко. Какими блюдами удивит новая четверка? И кто одержит победу сегодня?

7 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 21 августа в 18:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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