Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.08.2021)

1 августа 2021 21:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.08.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.08.2021)
пресс-служба

2 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 45 выпуск шоу Звана вечеря-2. 5 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеОрел и Решка. Земляне: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
Смотрите в 5 выпуске шоу Звана вечеря-2: В каждом выпуске шоу «Звана вечеря» за одним столом встречаются четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они готовят свои коронные блюда, ходят друг к другу в гости, демонстрируют хозяйское радушие, а также оценивают угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя. Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду «Мишлен». Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы. Удастся ли это новой четверке? Не пропустите!

5 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 2 августа в 19:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ видео телешоу смотреть онлайн Звана вечеря телешоу 2021 Звана вечеря 2 сезон Звана вечеря-2

Материалы по теме

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Стосується кожного: Внебрачная дочь (эфир от 02.08.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Внебрачная дочь (эфир от 02.08.2021)
Клубничный соус к мясу: пошаговый рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Клубничный соус к мясу: пошаговый рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
Алексей Комаровский о дружбе, проверенной временем: Друг спас мои отношения с девушкой
Интервью

Алексей Комаровский о дружбе, проверенной временем: Друг спас мои отношения с девушкойЭксклюзив

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK