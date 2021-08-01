Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.08.2021)
1 августа 2021 21:20
Юлия Туренко
Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.08.2021)
пресс-служба
2 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 45 выпуск шоу Звана вечеря-2. 5 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 5 выпуске шоу Звана вечеря-2
: В каждом выпуске шоу «Звана вечеря» за одним столом встречаются четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они готовят свои коронные блюда, ходят друг к другу в гости, демонстрируют хозяйское радушие, а также оценивают угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя. Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду «Мишлен». Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы. Удастся ли это новой четверке? Не пропустите!
5 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 2 августа в 19:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.