Звана вечеря 2 сезон 3 выпуск смотреть онлайн (эфир от 26.07.2021)
25 июля 2021 21:50
Звана вечеря-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2021)
кадр из программы
26 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу Звана вечеря-2. 3 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Звана вечеря-2: в сегодняшнем выпуске удивлять гостеприимством и любимыми лакомствами будет новая четверка эпатажных героев! За одним столом встретятся: педагог по вокалу в телешоу «Україна має талант» и «Х-фактор» Галина Голубева, психотерапевт ( которую давно уже негласно окрестили «украинская Ольга Бузова») Алина Тим, сексолог, андролог, репродуктолог, уролог, врач высшей категории Виталий Мигов и эксцентричный бровист и мастер перманентного макияжа Илья Агафонов.
3 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 26 июля в 19:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.