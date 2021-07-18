Звана вечеря 2 сезон 2 выпуск смотреть онлайн (эфир от 20.07.2021)

18 июля 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звана вечеря 2 сезон 2 выпуск смотреть онлайн (эфир от 20.07.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2021)
кадр из программы

20 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Звана вечеря-2. 2 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске шоу Звана вечеря-2: В сегодняшнем выпуске удивлять гостеприимством и любимыми лакомствами будет новая четверка эпатажных героев! За одним столом встретятся: танцор эротического жанра – Васо, профессиональный нянь – Максим Красный, бренд-шеф ресторанов – Лилия Сорокина и звездный дизайнер – Юлия Айсина. Пикантные развлечения, высокая кухня, вредная еда или вегетарианские блюда – что же из этого будет по душе героям выпуска? Не пропустите яркую премьеру!

2 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 20 июля в 19:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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