Звана вечеря 2 сезон 2 выпуск смотреть онлайн (эфир от 20.07.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Звана вечеря-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2021) кадр из программы

20 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Звана вечеря-2. 2 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.