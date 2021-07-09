МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

9 июля 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
пресс-служба

10 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 6 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарной битве сойдутся мегазвезды украинского шоу-бизнеса, а именно звездные супружеские пары. Актриса Ольга Сумская в команде со Снежаной Бабкиной и Тоней Матвиенко будут соревноваться против своих мужей – Виталия Борисюка, Сергея Бабкина и Арсена Мирзояна. Кто же проявит себя как истинный шеф-повар?

6 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 10.07.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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