МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Смотрите в 6 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарной битве сойдутся мегазвезды украинского шоу-бизнеса, а именно звездные супружеские пары. Актриса Ольга Сумская в команде со Снежаной Бабкиной и Тоней Матвиенко будут соревноваться против своих мужей – Виталия Борисюка, Сергея Бабкина и Арсена Мирзояна. Кто же проявит себя как истинный шеф-повар?
6 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 10.07.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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