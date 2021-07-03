МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

3 июля 2021 06:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
пресс-служба

3 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 5 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 5 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: Об их желудках обычно заботятся их вторые половинки, а сами они приходят на кухню только в качестве гостей! На легендарной кухне в кулинарной битве сразятся брутальные мужчины, для которых приготовить яичницу - уже победа! Так скрестят ножи команда лысых - Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков - и команда бородачей - Виталия Козловского, Алексея Суровцева и Владимира Жогло! Кто из них все же откроет талант кулинара и чье блюдо покорит Эктора?

5 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 03.07.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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