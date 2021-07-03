Орел и Решка. Земляне: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

3 июля 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
пресс-служба

3 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 5 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеImprov Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
Смотрите в 5 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Земляне: новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 3 июля, ведущие отправятся в Армению.

5 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите 3 июля в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал видео телешоу путешествие Мишель Андраде телешоу онлайн телешоу 2021 Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов

Материалы по теме

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 26 выпуск от 03.07.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 26 выпуск от 03.07.2021
ТОП-5 фактов о драме "Ромео + Джульетта"
Анонсы на ТВ

ТОП-5 фактов о драме "Ромео + Джульетта"Эксклюзив
Цветотерапия любви: на СТБ состоится премьера фильма от Оксаны Байрак
Анонсы на ТВ

Цветотерапия любви: на СТБ состоится премьера фильма от Оксаны Байрак
Леся Никитюк отпраздновала Новый год с Владом Ямой в середине лета
Новости

Леся Никитюк отпраздновала Новый год с Владом Ямой в середине лета

Популярное на сайте

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления
Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине
Как избавиться от растяжек: ТОП-3 эффективных способа

Как избавиться от растяжек: ТОП-3 эффективных способа

Популярное видео

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)

Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)
Стосується кожного: Наследство с уголовным акцентом (эфир от 30.06.2021)

Стосується кожного: Наследство с уголовным акцентом (эфир от 30.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK