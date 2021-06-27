Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)

27 июня 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
пресс-служба Нового канала

27 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 13 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 13 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 13 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон: Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились ко второму сезону Improv Live Show. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего — Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным — весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. Шутить импровизаторам помогают приглашенные звезды. На этот раз шутить вместе с импровизаторами будут Ксения Мишина и Александр Эллерт, а также Григорий Решетник.

13 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 27 июня в 23:30 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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