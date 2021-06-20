Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)

20 июня 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)
пресс-служба Нового канала

20 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 12 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 12 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 12 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон: Второй сезон шоу комической импровизации – в самом разгаре! Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к съемкам. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. А помогают шутить приглашенные звезды. На этот раз шутить вместе с импровизаторами будут Антон Савлепов, Ирина Горбачева и Василий Байдак.

12 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 20 июня в 23:10 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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