Improv Live Show 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
1 июня 2021 07:00
Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
пресс-служба Нового канала
1 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 10 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 10 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 10 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон
: Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к второму сезону Improv Live Show. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. А помогают шутить приглашенные звезды. На этот раз в импровизациях примут участие Амадор Лопес, TAYANNA и Игорь Ласточкин.
10 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 1 июня в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.