Improv Live Show 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)

1 июня 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
пресс-служба Нового канала

1 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 10 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 10 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеХата на тата 9 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Смотрите в 10 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон: Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к второму сезону Improv Live Show. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. А помогают шутить приглашенные звезды. На этот раз в импровизациях примут участие Амадор Лопес, TAYANNA и Игорь Ласточкин.

10 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 1 июня в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Новый Канал видео телешоу юмор Improv Live Show телешоу онлайн телешоу 2021 Improv Live Show 2 сезон Improv Live Show-2

Материалы по теме

Где логика?: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
Телешоу

Где логика?: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
Как выбрать спаржу, чтобы получить максимум пользы, и с чем ее лучше готовить
ЗОЖ

Как выбрать спаржу, чтобы получить максимум пользы, и с чем ее лучше готовить
Обман: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 31.05.2021)
Сериалы

Обман: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 31.05.2021)
Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женится
Новости

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женится

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK