Improv Live Show 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2021)

22 мая 2021 07:00 Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2021)
пресс-служба Нового канала

25 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 9 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 9 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон: Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к второму сезону Improv Live Show. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. Шутить импровизаторам помогают приглашенные звезды. В этой программе будет зажигательно, ведь в гости к импровизаторам пришли хореографы – Влад Яма, Елена Шоптенко и Евгений Кот.

9 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 25 мая в 20:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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