Improv Live Show 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2021)
30 апреля 2021 18:10
Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2021)
пресс-служба
4 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 7 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 7 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 7 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон
: Второй сезон шоу комической импровизации – в самом разгаре! Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к съемкам. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. На этот раз шутить вместе с импровизаторами будут участники группы MOZGI – Потап, Позитив и Дядя Вадя.
7 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 4 мая в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.